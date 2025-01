Intervistato da Tuttosport , Ciro Ferrara fa il punto sulla Juventus e sull'Inter dopo questa prima parte di stagione. L'ex giocatore definisce l'annata dei bianconeri "difficile". "Forse la speranza della società e dei tifosi era di avere un cammino diverso rispetto a quello sinora vissuto. Per esperienza diretta posso dire che l’eliminazione non può essere stata presa alla leggera".

Il mercato potrà aiutare a cambiare marcia?

«Non lo so, non è mai facile a gennaio. Quando devi fare operazioni in questo periodo della stagione, è sempre preferibile provare a prendere giocatori che già conoscono questo campionato piuttosto che elementi costretti ad ambientarsi e comprendere cosa sia la Serie A e il nostro calcio. Non credo che ci potranno essere grandi stravolgimenti. Penso che, a eccezione dell’Inter, tutti i club cercheranno degli accorgimenti».