Continua il muro dell'Inter per Davide Frattesi: il club nerazzurro ha già chiarito la richiesta per privarsi del centrocampista già a gennaio e la Roma al momento non sembra volerla raggiungere. Ecco le ultime da Il Tempo: "L’Inter alza il muro per Frattesi. E la Roma non ha alcuna intenzione di sfondarlo a suon di milioni. Le parti, al momento, sono ferme sulle proprie posizioni mentre l’agente del calciatore Riso si affanna a cercare soluzioni. Al di là delle schermaglie mediatiche delle ultime ore, i nerazzurri hanno chiarito un aspetto: nessun trasferimento a titolo definitivo per i calciatori che la Roma propone, al massimo prestiti.