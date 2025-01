Domani dovrebbe essere la giornata decisiva per la possibile conclusione della trattativa tra Inter e Newell's Old Boys per Perez e Silvetti

Domani dovrebbe essere la giornata decisiva per la possibile conclusione della trattativa tra Inter e Newell's Old Boys per il trasferimento in nerazzurro di Perez e Silvetti. Lo riferisce Sky Sport, secondo cui il presidente del club argentino, Astori, è a Milano in queste ore per trattative direttamente con la società di Viale della Liberazione.