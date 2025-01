L’Inter che verrà, infatti, dovrà rifarsi il trucco e aggiungere nuova linfa tra difesa e attacco. Se ne parla e se ne riparla nei vertici di mercato di viale della Liberazione perché il futuro va programmato per tempo. Beukema e Castro hanno le carte in regola per tornare a San Siro anche dopo la partita di questa sera, per una serie di motivi. Primo: Inzaghi là dietro ha bisogno di svecchiare — Acerbi va per i 37, De Vrij per i 33 — e in avanti dovrà aggiungere talento e gol, perché se la ThuLa non si discute il resto è piuttosto fumoso, tra un Taremi che non ingrana e la coppia Correa-Arnautovic ormai ai saluti. Secondo: la nuova strada intrapresa con Oaktree al timone guarda ai giovani e a loro riserva una corsia preferenziale anche in termini di investimenti. Beukema e Castro fanno 46 anni in due e hanno grandi margini di crescita. I loro identikit si incastrano alla perfezione con i profili tratteggiati dal nuovo corso interista, e allora anche i 25-30 milioni di valutazione per ciascuno dei due, che pochi non sono, non spaventano. Terzo: entrambi hanno le caratteristiche tecniche e la personalità per inserirsi negli ingranaggi di Inzaghi senza controindicazioni. Il faccia a faccia di questa sera magari potrà aggiungere nuovi elementi, ma poco cambierà in termini assoluti: quei due piacciono parecchio e continueranno ad avere gli occhi dell’Inter addosso", scrive La Gazzetta dello Sport.