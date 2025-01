Frattesi vorrebbe giocare di più e sta valutando di cambiare maglia in questo mercato di gennaio. La Roma è interessata al centrocampista, ma al momento non ci sono state mosse ufficiali. L'Inter non ha intenzione di cederlo, ma aspetta eventuali offerte da valutare nel caso in cui il giocatore esprima l'unica volontà di lasciare Milano.

"Nelle ultime ore non si sono registrati passi in avanti sull’asse Milano-Roma. In questo momento tutto il mondo Inter è fondamentalmente in attesa. Lo è Frattesi, che ha il desiderio di trovare una squadra in cui sentirsi protagonista anche in termini di minutaggio. Ma lo è lo stesso club nerazzurro, che ha fatto capire chiaramente alla Roma - tramite l’agente Beppe Riso - le condizioni dell’affare, 45 milioni cash senza contropartite a titolo definitivo che abbassino quella quota. Ci saranno delle mosse nei prossimi giorni? Tutto da dimostrare, non è scontato e in casa nerazzurra nelle ultime ore comincia a filtrare qualche perplessità in merito, a differenza della scorsa settimana. Quel che non cambia è l’impiego di Frattesi, che ancora una volta stasera sarà utilizzato a gara in corso: scontato, infatti, il suo ingresso in campo nel secondo tempo", scrive La Gazzetta dello Sport.