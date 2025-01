Milanese: “Inter? Ripetersi è difficile. Terrei Frattesi perché…”

"A Conte non piace tanto Kvaratskhelia, forse perché meno 'soldatino'. E' stata gestita male la situazione, dopo la vittoria dello Scudetto non è stato rinnovato a cifre importanti, come dovrebbe essere per uno di livello come lui. Mi dispiace per i tifosi, vedere soprattutto due grandi big come Osimhen e Kvara finire in questa maniera".