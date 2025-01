Nelle ultime settimane si è parlato tanto del futuro di Davide Frattesi . Il centrocampista vorrebbe giocare con maggiore continuità e una sua partenza al termine della stagione non è da escludere. Come sottolinea Tuttosport , la porta rimane (per ora?) chiusa, nonostante domenica sera Ghisolfi, ds della Roma, abbia dichiarato sibillino: «Frattesi? Non voglio commentare le voci, però posso dire che è un buon giocatore e che è un figlio di Roma».

"Che i giallorossi, già dalla scorsa estate con De Rossi, vogliano riportare "a casa" Frattesi non è un mistero, così come lo stesso giocatore, compreso ormai di essere un ricambio nell'Inter, voglia trovare una squadra dove avere maggiore spazio. L'Inter, però, ha già ribadito più volte di non prendere in considerazione una partenza di Frattesi a gennaio, sempre che la Roma o un altro club non si presentino con 40 o forse più milioni. Intanto in Inghilterra danno sempre più forti i nerazzurri sul 18enne difensore Juma Bah del Valladolid".