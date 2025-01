Inter, ora Inzaghi ha un obbligo. E c’è una bocciatura che sa di sentenza

L'analisi di Fcinter1908.it dopo la sconfitta dei nerazzurri in Supercoppa contro il Milan in Arabia Saudita per 3-2

Daniele Vitiello Redattore/inviato 7 gennaio 2025 (modifica il 7 gennaio 2025 | 08:01)

L'imperativo in questi casi è non lasciarsi trascinare nel baratro della delusione. Simone Inzaghi sfoglierà manuali di psicologia alla ricerca del metodo più affidabile per entrare nella testa dei suoi giocatori ed evitare contraccolpi dopo la sconfitta di ieri. Si tratta di un incidente di percorso che va classificato in quanto tale, passo falso dal quale ripartire con più rabbia di prima. L'Inter torna a Milano con una ferita nell'orgoglio e ci sarà assolutamente modo per rimarginarla.