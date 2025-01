GdS – Inter, Buchanan indeciso per gennaio. Vicini due colpi per l’estate

Anche La Gazzetta dello Sport parla oggi del mercato dell'Inter e in particolare dell'indecisione di Tajon Buchanan e dei piani per l'estate. A gennaio, infatti, al momento non sono previsti arrivi.

"Buchanan è indeciso: da una parte il canadese ha il desiderio di giocare con maggiore continuità, dall’altra non ha ancora espresso ufficialmente il suo pensiero al club. Fosse per Inzaghi e per gli stessi dirigenti, il gruppo attuale non sarebbe toccato. Ma sul canadese qualcosa si può muovere. Ovviamente in prestito, visto che la società continua a puntare molto su di lui. In caso di partenza, i dirigenti nerazzurri lo rimpiazzerebbero con un altro esterno e dunque non con un centrale, come ipotizzato inizialmente visto il caso Acerbi. Operazioni, nel caso, a costo zero.