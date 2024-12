In questi giorni il vice direttore sportivo dell'Inter è in Sudamerica per visionare alcuni talenti che potrebbero interessare il club nerazzurro

Gianni Pampinella Redattore 4 dicembre 2024 (modifica il 4 dicembre 2024 | 08:16)

In questi giorni, Dario Baccin, vice direttore sportivo dell'Inter, è in Sudamerica per visionare alcuni talenti che potrebbero far parte dell'Inter del futuro. Come sottolinea il Corriere dello Sport, c’è un profilo che più di tutti intriga il club nerazzurro. Si tratta di Franco Mastantuono, gioiellino del River Plate di appena 17 anni (classe 2007).