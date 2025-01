Sky – Inter, dai parametri zero alle nuove strategie di Oaktree. A gennaio…

«In generale è sicuramente cambiata la strategia, si creavano condizioni per operazioni a costo zero a giugno, come ad esempio è stato Taremi nella passata stagione. Giocatori in scadenza che arrivano a costo zero ma che hanno un pesante ingaggio non rientrano però nella filosofia di Oaktree per quello che ci hanno raccontato. Nel mercato di gennaio magari potranno essere gettate le basi anche in chiave di rinnovamento del reparto difensivo che è un po' più avanti in difesa», ha concluso il giornalista.