Allenamento? Ma quale allenamento, è stata partita vera. Non ho snobbato niente, abbiamo cercato di vincere la partita. Per vincere queste partite devi sbagliare di meno. Qualche errore di troppo l'abbiamo fatto, di solito ne facciamo di meno. Nei 90 minuti abbiamo creato opportunità, abbiamo sbagliato alcune situazioni che hanno favorito una squadra forte come l'Inter, brava ad approfittarne e a creare pericoli. Per me va bene così, era un'occasione troppo importante per me: de Ketelaere e Lookman non possono giocare 56 partite 90 minuti. Abbiamo giocatori come Samardzic, Brescianini, Zaniolo... Non ho messo in campo gente a caso. Non hanno demeritato, c'era Scalvini che tornava da un infortunio lunghissimo, l'ho visto a centrocampo e ha fatto bene, è un reparto dove siamo meno numerosi. È stato un ottimo test.