Andrea Paventi, giornalista inviato a seguito dell'Inter di Skysport, ha commentato la vittoria della squadra di Inzaghi contro la formazione di Gasperini nella semifinale di Supercoppa: «Lautaro ha fatto un grande lavoro di sacrificio e di sponda, ha messo in difficoltà l'avversario diretto ed è cresciuto rispetto al passato in questo. Sbaglia qualche gol di troppo. Conclusioni sbilenche, voglia di essere protagonista per la voglia di essere il giocatore che segna consecutivamente nello stesso torneo per tre volte, non è riuscito a segnare in semifinale come voleva, se può scegliere quando segnare il gol pesante magari lo ha conservato per la finale», ha sottolineato a proposito dell'argentino.