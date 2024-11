L'attaccante canadese, in scadenza di contratto a giugno, sarà uno dei pezzi pregiati del mercato dei parametri zero

Jonathan David rimane uno dei nomi più caldi del calciomercato: l'attaccante canadese, in scadenza di contratto a giugno con il Lille, ha già manifestato la sua intenzione di cambiare aria la prossima stagione, e il club francese si è rassegnato all'idea di perderelo a parametro zero. Su di lui ci sono tantissime big europee: tra queste anche l'Inter , sempre molto attenta alle possibili occasioni tra i futuri svincolati.

Oltre ai nerazzurri, come scrive il Corriere dello Sport, è pronta a fare sul serio anche la Juventus: "In vista di giugno, c'è comunque la volontà condivisa di ingaggiare un grandissimo bomber. Un goleador internazionale, in grado di inserirsi bene negli schemi di Thiago Motta. Quindi, i riflettori restano posizionati anche su Jonathan David, in scadenza nel 2025 e che il Lille non ha intenzione di cedere a gennaio".