Oggi sono arrivate anche le parole di Jonathan David in chiave Inter . Così Fabrizio Biasin al nostro canale Twitch ha parlato del suo possibile approdo a Milano: “Buchanan molto amico di David? Rispetto all’amicizia, temo ci sia di mezzo il grano, molto meno romantico dell’amicizia. Da qualche giorno lo dico: attenzione, non è mai stato importante né il mercato di gennaio né di giugno nelle ultime stagioni. Il più importante è quello che non esiste, quello di novembre, dove io dico occhio. Secondo me, chi di dovere sa già se David sarà un giocatore dell’Inter o meno.

Non si decide a gennaio, si è già decisa o comunque siamo lì ecco. Qui non siamo nell’ambito del tipico parametro zero che piace a pochi, qui ce ne sono tante e bisogna essere i più furbi di tutti. Bisogna semplicemente sperare di essere stati i più veloci e convincenti, coi soldi che servono sempre e col progetto. Se per sbaglio si riesce a fare questo colpaccio, per me è perché è già prevista una grande plusvalenza, non si scappa da questa cosa.