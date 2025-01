Nuovo colpo in prospettiva per l'Inter: la dirigenza nerazzurra ha definito l'arrivo di Andrija Vukoje , talentino montenegrino classe 2008 proveniente dall'OFK Grbalj. Il giocatore è atteso a Milano nella giornata di mercoledì per svolgere le visite mediche di rito prima di firmare il contratto che lo legherà al club di viale della Liberazione.

La Gazzetta dello Sport svela i piani dell'Inter: "L'Inter ha chiuso per il sedicenne Andrija Vukoje, 2008, centrocampista offensivo dell'OFK Grbalj, squadra di seconda divisione montenegrina. Mercoledì effettuerà le visite mediche e poi si aggregherà alla Primavera di Zanchetta. Si tratta di un innesto in prospettiva in ottica Under 23".