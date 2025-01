La linea di Oaktree è chiara: l'età media della rosa va abbassata. Per questo il club nerazzurro da tempo si guarda intorno per individuare giovani talenti da far crescere in Primavera o, dalla prossima stagione, nell'Under 23. In questo senso va letto il colpo chiuso col Newell's per Tomas Perez e l'interesse per Silvetti.