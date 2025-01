In vista della prossima stagione, quando il club avrà la sua Under 23, l'Inter ha chiuso il primo colpo di mercato

L'Inter guarda al futuro. In vista della prossima stagione, quando il club nerazzurro avrà la sua Under 23, ha chiuso il primo colpo di mercato. Secondo quanto riporta il giornalista di TycSports, Germàn Garcia Grova, l'Inter ha raggiunto un accordo con il Newell's Old Boys per Tomas Perez, centrocampista classe 2005.