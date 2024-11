I costi dell'operazione

"Per accaparrarsi David bisogna garantirgli un ingaggio da 6 milioni a stagione (contratto quinquennale), a cui - essendo free agent - aggiungere un pacchetto in doppia cifra tra commissioni e bonus alla firma. Mica poco ma tutto sommato un affare, visto che David ha solamente 24 anni e vanta numeri di assoluto rispetto: 97 gol in 202 presenze in quattro anni col Lille. Gli acuti in Champions hanno fatto drizzare le antenne pure ai club di Premier League, che nel mese di dicembre approfondiranno la questione. Occhio quindi ad Aston Villa, Chelsea, Arsenal e Liverpool che sono alla ricerca di una punta. Le inglesi - se decidono di fare sul serio - hanno i denari per far saltare il banco; mentre il Barça, dopo averlo visionato da vicino, non ha per ora affondato il colpo. Tradotto: senza rilanci dalla Premier la strada per David potrebbe condurre alla Serie A. Con Juve e Inter pronte a sfi darsi ancora una volta".