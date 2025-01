Marija Ana Milinkovic: Oltre ad essere stata la giocatrice con più tocchi (84), passaggi (68) e passaggi riusciti (62) nella sfida tra Roma e Inter, la bosniaca ha ingaggiato 14 duelli in questo turno di Serie A (meno solo di Tortelli, 18, tra i difensori) vincendone sette (come Zanoli) – tra le pari ruolo ha fatto meglio anche in questo caso solo Tortelli (11).