Ed ecco che il primo rinforzo potrebbe essere già in casa: "La prospettiva, dunque, è di arrivare alla rassegna iridata negli Usa con soli tre attaccanti. E così si sta ragionando su una soluzione in particolare: Pio Esposito, centravanti classe 2025, in prestito allo Spezia, con già 9 gol in serie B. L'idea resta quella di mandarlo ancora in prestito, ma in serie A. Prima della nuova avventura, però, rientrando alla base in anticipo (c'è una finestra di mercato dall'1 al 10 giugno), ci sarebbe il tempo per partecipare al Mondiale. E chissà che, giocandosi al meglio le sue carte, Esposito non possa anche cambiare il suo destino".