Il punto su Cristante

"E allora se il Napoli in questo momento è naturalmente defilato, i giallorossi stanno ragionando attentamente sull'operazione. Lo hanno fatto ufficialmente con l'Inter una ventina di giorni fa con un primo sondaggio. E lo stanno facendo adesso con l'agente di Frattesi, Giuseppe Riso, che ieri ha incontrato Ghisolfi a Milano per parlare del ragazzo ma anche di Cristante, altro suo assistito, che adesso è sceso nelle gerarchie e dopo sette anni non è più titolare. Potrebbe finire nella trattativa, o meglio, potrebbe essere un aiuto all'Inter per cedere Frattesi e avere comunque una pedina a disposizione in rosa, a centrocampo, fino a giugno: i nerazzurri non sono ancora convinti di accettare un giocatore che compirà 30 anni a marzo come contropartita a titolo definitivo, ma lo prenderebbero eventualmente in prestito secco, come soluzione tampone in attesa di trovare un vero sostituto di Davide".