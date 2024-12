"Tutti pazzi per Nico Paz ! Il gioco di parole è tanto semplice quanto banale, ma più che mai veritiero. Il talento argentino che il Como ha prelevato in estate dal Real Madrid ha avuto un ottimo impatto in Serie A e le sue prestazioni, tranne forse proprio l'ultima nel derby contro il Monza, hanno raccolto consensi da ogni parte". Apre così l'articolo di Sport Mediaset in merito al talentino classe 2004 del Como, in prestito dal Real Madrid.

Sul giocatore - riporta Sport Mediaset - si è inserita anche l'Inter, che si sta muovendo con decisione sebbene il Real Madrid abbia il diritto di recompra (per ben 3 anni) a 12 mln di euro. "In Italia, invece, la squadra che con più decisione si sta muovendo per studiare la situazione è l'Inter. Una occasione per iniziare a valutare un futuro insieme è stata anche alla cena benefica della Fondazione Pupi che si è svolta proprio a Como in cui il talento albiceleste era invitato. Presente anche Piero Ausilio e qualche battuta su una operazione futuribile sicuramente non è mancata", spiega Sport Mediaset.