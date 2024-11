Il tecnico avrà a disposizione Acerbi e Frattesi per la delicata trasferta in casa della Fiorentina. Il francese fuori un mese

Una brutta notizie e due buone per Inzaghi. Il tecnico dell'Inter perde per un mese Pavard, out per distrazione al bicipite femorale, ma recupera due giocatori per le sue rotazioni.