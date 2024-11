Termina in parità con un gol per tempo il sentito derby lombardo tra i comaschi di Fabregas e i brianzoli di Nesta

Termina in parità il sentito derby lombardo tra il Como di Fabregas e il Monza di Nesta: 1-1 il punteggio finale. Passano in vantaggio i padroni di casa grazie al gol di Engelhardt al 36', nella ripresa i brianzoli trovano il pareggio con un calcio di rigore trasformato da Caprari. Un punto a testa per le due squadre, con i lariani che salgono a quota 11 e i biancorossi a 10.