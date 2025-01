"Per quanto riguarda nuovi arrivi ormai è chiaro: a gennaio non ce ne saranno. Ma le trattative sono già partite. Quella più avanzata porta al nome di Tomas Perez, 19enne del Newell's Old Boys. Verrà acquistato e successivamente aggregato all'Inter Under 23 che verrà. L'intenzione con il club argentino sarebbe quella di chiudere un doppio colpo includendo anche Mateo Silvetti, esterno offensivo del 2006, ma l'accordo per l'attaccante è più lontano rispetto a quello in dirittura d'arrivo per Perez. Il terzo nome che questo inverno l'Inter ha avvicinato non poco è quello di Petar Sucic, mediano della Dinamo Zagabria. Ha 21 anni, è già pronto fisicamente, può crescere dietro Calhanoglu (e Asllani). Per lui sarebbe probabile un balzo diretto in prima squadra più che il passaggio nell'Inter B come per gli argentini", aggiunge il quotidiano.