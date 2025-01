"Le ottime prestazioni avute fin qui da Paz hanno attirato su di lui l'attenzione di tante grandi del calcio europeo. Il problema principale, però, riguarda proprio la clausola di riacquisto che il Real si è riservato per Paz. Appare infatti molto difficile che Florentino Perez possa decidere di non esercitarla, ma l'opzione Inter potrebbe affascinare non poco il classe 2004. A Madrid, Paz non partirebbe certo fra i titolari di una squadra dal tasso tecnico mostruoso: scalzare uno tra Bellingham, Vinicius, Mbappé o Rodrygo sarebbe un'impresa. All'Inter la concorrenza sarebbe comunque importante, ma meno insormontabile rispetto a quella che troverebbe in Spagna.

Poi, tutto resta in divenire. Perché se come sembra Xabi Alonso sarà il prossimo allenatore del Madrid la storia cambierebbe: Nico Paz diventerebbe ideale nel 3-4-2-1 del tecnico del Leverkusen in un ruolo alla Wirtz. Ma l'Inter potrebbe studiare una formula simile a quella che portò a Milano Brahim Diaz, sponda rossonera. Un'operazione di fatto uguale a quella che ha scelto il Como in estate per portare Nico Paz sulla riva del Lago, ma a cifre ben più elevate. Che permetterebbero all'Inter in primis di godersi l'argentino in nerazzurro, poi eventualmente di guadagnare dal ritorno di Paz a Madrid una o due stagioni più tardi. L'opzione Nico è forte. E sui taccuini di Marotta e Ausilio, il suo nome è sottolineato in rosso per l'Inter del futuro", aggiunge Gazzetta.