L'Inter da tempo pensa al successore di Yann Sommer, che è un tassello fondamentale per Simone Inzaghi. Da quando è arrivato, poco più di un anno fa, ha mostrato di essere un portiere di altissimo livello ed è stato uno dei protagonisti della vittoria della seconda stella. Nonostante in estate sia arrivato dal Genoa Josep Martinez per una cifra che si aggira intorno a 13,5 milioni più 1,5 di eventuali bonus, in Spagna sono sicuri che il club nerazzurro sia alla ricerca di un altro portiere in vista della prossima stagione. Il candidato che sembra più convincere in Viale della Liberazione è Álex Remiro.