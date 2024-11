"Tutto fa pensare, allenamento di ieri compreso, che anche domani a Verona sarà ancora ThuLa. L’alternativa, tenendo in piedi come ipotesi un piano B, porta più al nome di Arnautovic che a quello di Taremi, peraltro anche lui ieri al primo allenamento in gruppo. Inzaghi stamattina farà le ultime valutazioni. Thuram con Lautaro fanno rima bene. Sempre, anche in una stagione come questa in cui la coppia è stata meno incisiva: mai in gol insieme, fin qui. E difficilmente a un livello di rendimento alto contemporaneamente: quando era lassù uno, era giù l’altro. E una spinta, a entrambi, può averla sicuramente data l’ultima settimana vissuta con le rispettive nazionali. Thuram ha messo una fiche su una maglia da titolare per il futuro della Francia, Lautaro s’è divertito a baciare i numeri di Maradona, mica favole. Anche questo ha un peso. Anche di questo aspetto vuole tenere conto Inzaghi: tre giorni dopo Verona c’è la Champions, la partita con il Lipsia. Ma per lo scudetto conta non perdere terreno oggi, non staccarsi dalla vetta della classifica, anzi se possibile provare a mettere la freccia", scrive La Gazzetta dello Sport.