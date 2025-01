Il Giornale – Inter pensa già al futuro: Nico Paz sarebbe un colpaccio

"I dirigenti nerazzurri stanno provando a bloccare per la prossima stagione il gioiellino del Como Nico Paz (il Real Madrid ha la recompra a 12 milioni). Lavori in corso

Il mercato delle altre

Nell'articolo si parla anche del Napoli alle prese con il sostituto di Kvaratskhelia. Il giocatore più vicino a vestire la maglia del Napoli è Karim Adeyemi. "Offerti 45 milioni al Borussia Dortmund e un contratto fino al 2029 con opzione per il 2030 all’esterno offensivo, che ha ricevuto una proposta anche dal Chelsea. Lo stesso club che ha offerto 60 mln allo United per Garnacho. Era la prima scelta del club di De Laurentiis". Piace anche Dorgu del Lecce. L'idea di De Laurentiis sarebbe quella di bloccarlo ora lasciando in prestito al club giallorosso, ma lo United sarebbe pronto ad offrire 35 mln per portarlo subito a Manchester. La richiesta è di 40.