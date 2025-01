UFFICIALE / Kvaratskhelia è un giocatore del PSG: ha firmato fino al 2029

Le parole del presidente

“Siamo lieti di dare il benvenuto a Khvicha Kvaratskhelia nella famiglia del Paris Saint-Germain. Khvicha è uno dei giocatori più entusiasmanti del calcio mondiale: un talento fantastico, ma anche un giocatore che ha coraggio e lotta soprattutto per la squadra. Khvicha era molto determinato a far parte del nostro grande club. So che con noi raggiungerà tutti i suoi obiettivi. Siamo lieti di rafforzare la nostra squadra e continuare a rendere il collettivo la stella del Paris Saint-Germain», ha dichiarato a proposito del suo acquisto Nasser Al-Khelaïfi, presidente del Paris Saint-Germain.