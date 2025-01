Il Como lo ha pagato 6 mln in estate dal Real Madrid con il club spagnolo che ha mantenuto tre opzioni di recompra. Una a 9 mln valida per l'estate 2025, una a 10 mln per l'estate 2026 e una a 11 mln per l'estate 2027. In più, il Real si è tenuto il 50% sulla rivendita.