Se per quanto riguarda gennaio l'Inter si sta dimostrando particolarmente attiva per quanto riguarda il mercato dei giovani (da Perez a Silvetti, passando per Bah e Vukoje), in vista dell'estate la dirigenza nerazzurra potrebbe tornare a pensare alla squadra del presente, inserendo in rosa elementi già pronti per essere messi a disposizione di Inzaghi. L'ultimo nome arriva da Il Messaggero: il club di viale della Liberazione avrebbe effettuato un sondaggio con la Lazio per Nuno Tavares, esterno sinistro portoghese classe 2000, una delle rivelazioni di questa stagione in Serie A.