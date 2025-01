Il quotidiano aggiunge come Ranieri e i capitolini debbano attendere che si verifichino degli incastri. Il primo riguarda la valutazione del cartellino: "L’Inter ha già fatto sapere al procuratore Riso, che è anche il mediatore della trattativa, che una cessione non è possibile per meno di 40 milioni liquidi. A questa cifra Ghisolfi non arriverà. Il secondo elemento, non meno importante, è la partenza di un centrocampista oltre a Le Fée: Pellegrini sta recuperando posizioni nelle gerarchie tecniche, dopo tre partite consecutive da titolare, mentre Cristante è ancora fuori per infortunio ma può interessare all’Inter a certe condizioni. La terza variabile è il tempo: fino al 29 gennaio, data dell’ultima partita del maxigirone di Champions, Inzaghi non vuole lasciar andare nessuno, perché non potrebbe sostituirlo in Europa fino al via della seconda fase", ricorda il Corriere dello Sport.