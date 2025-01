Francesco Acerbi e Benjamin Pavard non sono partiti per l’Arabia Saudita: ecco le ultimissime sui piani di mercato dell'Inter per gennaio

Alessandro Cosattini Redattore 1 gennaio 2025 (modifica il 1 gennaio 2025 | 20:38)

Francesco Acerbi e Benjamin Pavard non sono partiti per l’Arabia Saudita. Niente Supercoppa Italiana per i due difensori dell’Inter, che continueranno a lavorare ad Appiano Gentile in vista della ripresa del campionato. Ma cambia qualcosa per i piani di mercato dell’Inter a gennaio?