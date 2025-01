“Il Milan segue Paz da mesi e potrebbe fare leva sui buoni rapporti con il Real Madrid. In questa fase, però, il club rossonero è alle prese con dei problemi interni e non ha ancora avviato i contatti per il gioiello classe 2004. Discorso diverso per l’Inter che su Nico intende fare sul serio: qualche pourparler c’è già stato. E l’interesse del club nerazzurro, che storicamente ha un legame speciale con i calciatori argentini, non l’ha certo lasciato indifferente.