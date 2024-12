C'è un nome nuovo sulla lista degli osservatori dell'Inter: è quello di Vitor Reis. Secondo quanto scrive l'edizione brasiliana di Goal.com, i nerazzurri si sarebbero messi sulle tracce del promettente difensore centrale del Palmeiras, classe 2006. Giovane, futuribile, ma con già discreta esperienza (18 anni e già 38 presenze in Prima Squadra), Vitor Reis possiede tutti i requisiti ricercati da Oaktree , nuova proprietà del club di viale della Liberazione, che ha manifestato l'intenzione di cambiare la politica societaria per quanto riguarda il mercato.

Concorrenza fra big

Le qualità di questo giocatore non stanno di certo passando inosservate: sono numerose, la stampa brasiliana, le società europee che hanno mostrato interesse. L'Inter dovrà vedersela con vere e proprie big del Vecchio Continente come Arsenal, Chelsea e Real Madrid, che nei giorni scorsi hanno contattato alcuni intermediari per capire eventuali margini di manovra. Al momento, tuttavia, non è stata presentata alcuna offerta ufficiale al Palmeiras.