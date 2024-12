Torna a vincere l'Inter U18 che, dopo il pareggio esterno per 2-2 contro la Roma, batte 3-2 il Cagliari e si porta al terzo posto in classifica, scavalcando provvisoriamente proprio i giallorossi (impegnati lunedì in casa contro il Lecce). La notizia del giorno, tuttavia, è il ritorno in campo di Alex Perez: il difensore centrale spagnolo, classe 2006, era arrivato questa estate a Milano seguito da grandi aspettative e curiosità, ma i suoi primi mesi in nerazzurro sono stati contraddistinti dai continui problemi fisici con cui sta facendo i conti da marzo, dall'infortunio muscolare rimediato quando ancora giocava al Betis.