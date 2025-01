L'esterno canadese ha fin qui trovato poco spazio nell'Inter. Per questo il club valuta, come successo per Palacios, di mandarlo a giocare

L'Inter valuta il futuro di Buchanan . L'esterno canadese ha bisogno di giocare e nell'Inter non trova spazio. Per questo il club sta valutando le offerte, per lui ci potrebbe essere lo stesso percorso scelto per Palacios, finito in prestito al Monza.

"Simone Inzaghi lo aveva detto chiaro e tondo a Praga: «I giocatori che ho non li cambierei per niente al mondo». Per Tajon Buchanan, però, può valere lo stesso concetto che ha spinto Palacios verso il Monza in prestito. Il ragazzo ha talento, e all’Inter ne sono convinti, ma ha anche bisogno di giocare con continuità. E allora in casa nerazzurra queste sono ore di riflessione, perché una cosa è sicura. Le richieste di informazioni per Buchanan non mancano, anzi, la schiera di corteggiatori è piuttosto nutrita. In Serie A — si parla di Bologna, Udinese, Fiorentina e Monza — e non solo: si sono fatte avanti anche Ajax e Villarreal e presto potrebbero aggiungersi nuovi corteggiatori", riporta La Gazzetta dello Sport.