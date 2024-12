L'interesse per Nico Paz da parte dell’Inter è ormai conclamato e confermato non solo dai report degli osservatori nerazzurri

L'interesse per Nico Paz da parte dell’Inter è ormai conclamato e confermato non solo dai report degli osservatori nerazzurri e dal feeling personale del vice presidente Javier Zanetti con il ragazzo e suo papà Pablo, compagno di Selección negli anni ’90. Il 20enne fantasista nato a Tenerife è il classico prototipo di giocatore che la nuova proprietà Oaktree ha indicato ai dirigenti come obiettivo di mercato da perseguire: giovane di prospettiva e capace di creare valore all’organico