Inzaghi ci pensa: Nico Paz a Milano? Ecco come giocherebbe nell’Inter

Da giorni, in maniera sempre più insistente, si parla del concreto interesse dell'Inter nei confronti Nico Paz, centrocampista del Como, che in estate lo ha acquistato dal Real Madrid. Ecco come potrebbe giocare nella squadra di Inzaghi, secondo Tuttosport: