Il dieci dell’Inter non segna da più di un mese, invece. L’ultimo gol risale alla sfida col Venezia del 3 novembre, ma domani giocherà accanto a Thuram, capocannoniere nerazzurro da undici gol in 15 partite. Gliene manca uno per chiudere al meglio l’anno solare più bello della sua vita sportiva: Tikus ha fatto 19 gol in tutto il 2024, mai così tanti in carriera. Rispetto all’anno scorso ha compiti diversi, ovvero giocare più vicino alla porta e formarsi come numero 9. I risultati iniziano a vedersi.