Jonathan David è una delle opportunità per il prossimo mercato estivo. Il suo contratto con il Lille scade e non verrà rinnovato, rendendo l’attaccante un’opzione attraente per tutte le big d'Europa. Il canadese è uno dei migliori marcatori europei e ha sorpreso recentemente dichiarando apertamente che il suo sogno è indossare la maglia del Barcellona . Ma l'amore è corrisposto? Il punto lo fa il quotidiano catalano Sport.

"Il Barça lo segue da mesi, ma non c'è consenso unanime sul suo arrivo e le sue richieste economiche rappresentano un ostacolo, a meno che il giocatore non decida di fare uno sforzo per ridurre le pretese. L’attaccante ha ricevuto un’offerta importante dal Lille da diversi mesi, ma finora non ha risposto. Le trattative continuano, ma nel club francese sono consapevoli che partirà. Non hanno intenzione di venderlo a gennaio, quindi lascerà la squadra da svincolato", premette il quotidiano.