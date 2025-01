Al termine della stagione tanti giocatori della Serie A andranno in scadenza di contratto. Tuttosport elenca diversi casi dove spiccano anche alcuni giocatori dell'Inter. "Tra i pali spicciano i nomi di Alex Meret e David De Gea. Il primo è in trattativa da mesi col Napoli per allungare il legame fino al 2027 con possibile opzione per il 2028. La partita resta aperta. A Firenze invece è rinato il portiere spagnolo, tornato ai livelli di qualche anno fa quando era considerato uno dei migliori al mondo. La Viola vuole tenerselo stretto e intende attivare l’opzione per il prolungamento per un’altra stagione. Da non escludere che le parti possano anche definire un accordo più lungo con relativo ritocco dell’ingaggio".

"Si deciderà in primavera il futuro di Hummels e De Vrij: Ranieri è in pressing per convincere il tedesco a restare alla Roma fino al 2026. Mentre l’olandese aspetta una chiamata da Marotta e Ausilio per discutere del prolungamento (vorrebbe un biennale). Idee chiarissime per Pablo Marì: lo spagnolo non vede l’ora di lasciare Monza per ricongiungersi al suo mentore Palladino a Firenze (intesa biennale). Attenzione anche a Ismajli: l’albanese per rendimento si è imposto come uno dei migliori centrali del campionato italiano e vanta diversi estimatori (Lazio, Napoli e Juventus)".