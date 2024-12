Mercato, ufficiale linea Oaktree: “So che si andrà sui giovani”. Ma Inzaghi chiarisce che…

Quelle che, fino ad oggi, erano solo indiscrezioni giornalistiche, anche se più volte Fcinter1908 aveva avuto conferme da fonti dirette, ora diventano di fatto una notizia ufficiale. Il calciomercato dell'Inter si appresta a virare. Non tanto a gennaio, quando dovrebbe esserci calma piatta, a meno di infortuni prolungati. Quanto soprattutto in estate, quando si entrerà in maniera decisa nella nuova era.

La nuova era di Oaktree, con un'attenzione più marcata alla carta di identità. Poco spazio per profili over 30, anche se vantaggiosi da un punto di vista economico, molta più attenzione a profili futuribili, con potenziale economico in grande ascesa. E così, dai colpi Dzeko, Mkhitaryan e Acerbi, si passerà alle antenne dritte per profili come Nico Paz o Santi Castro. Gente che costa anche tanto ma che, in futuro, potrebbe valere anche il doppio.