Alla vigilia di Inter-Como, Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa. Tra i tanti argomenti affrontati dal tecnico, anche quello relativo al rinnovo: "Quello è il desiderio, siamo in un momento di grande condivisione. L'obiettivo è migliorarsi sempre, quando sto bene in un posto e in una società mi sento apprezzato, ne sono gratificato, voglio rimanere tanti anni ma sappiamo che nel calcio i giudizi cambiano in fretta".