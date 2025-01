GdS – Nico Paz nel mirino dell’Inter. Il Como ha zero dubbi e parla col Real

Al momento "Se il Real decidesse di ricomprare Paz quest’estate a 10, con un esborso di soli 4 milioni (6 già presi dal Como) si ritroverebbe in casa un giocatore che in pochi mesi ha decuplicato il suo valore. Potrebbe decidere se puntare direttamente su di lui o sedersi al tavolo (direttamente con l’Inter in questo caso, senza il Como) per ricavarne una plusvalenza mostruosa. Ma il Como non ha dubbi. Su Nico Paz vuole costruire le basi per diventare una big della Serie A", scrive il giornale sportivo a proposito del calciatore argentino.