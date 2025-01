Nico Paz nel mirino dell’Inter. Intanto Zanetti va a cena col papà

In queste ore si sono intensificate le voci dell'interesse dell'Inter per Nico Paz. Il trequartista mancino, classe 2004, sarebbe finito nel mirino di Marotta che avrebbe fatto i primi sondaggi con il Real Madrid per il giocatore del Como. Il club italiano lo ha acquistato a 6 mln ma la società spagnola ha conservato un diritto di riacquisto per i prossimi tre anni e il 50% della futura rivendita. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, il Como avrebbe intenzione di eliminare, almeno in parte, le opzioni di riacquisto e la percentuale di rivendita offrendo tra i 15 e i 20 mln per avere più diritti sul cartellino del giocatore.