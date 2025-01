Ieri anche Skysport ha parlato dell'interessamento dell'Inter per Nico Paz. E Gianluca Di Marzio ha raccontato della mossa del Como, dove attualmente gioca il giocatore che il club lombardo ha comprato dal Real Madrid a sei mln. Il giocatore può essere riacquistato dal club spagnolo a 9, 10 o 11 nel giro di tre anni e ha il 50% sulla rivendita. Per respingere gli assalti di club come quello nerazzurro la società comense ha offerto 15 mln per avere il controllo del cartellino anche in futuro.