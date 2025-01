Nico Paz è uno degli osservati speciali di casa Inter in chiave mercato: come funziona l'accordo trovato in estate tra Como e Real Madrid

Alessandro Cosattini Redattore 24 gennaio 2025 (modifica il 24 gennaio 2025 | 15:32)

Nico Paz è uno degli osservati speciali di casa Inter in chiave mercato, come confermato anche da Sky Sport. I dirigenti nerazzurri stanno seguendo con grande attenzione il talento classe 2004, che finora ha realizzato 4 gol e 3 assist in Serie A.